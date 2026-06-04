في انتظار الحسم.. كواليس اجتماع الأهلي مع توروب لإنهاء تعاقده

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن ملف التسوية الودية مع المدرب ييس توروب، تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل نهائي.

وأوضح شوقي في “خبر خاص”عبر حسابه علي فيسبوك" أن إدارة الشئون القانونية داخل الأهلي تواصل مراجعة أوراق التسوية مع ييس توروب قبل إنهاء إجراءات التوقيع الرسمي، لضمان استكمال كافة الجوانب القانونية بشكل دقيق.

وأشار إلى أن ييس توروب ما زال متواجدًا داخل مقر النادي بالجزيرة حتى هذه اللحظة، في انتظار الانتهاء من المراجعات القانونية النهائية، ثم إتمام عملية التوقيع بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.