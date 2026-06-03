طارق السيد يؤكد: الأهلي فسخ عقد توروب بالتراضي بعد تسوية مستحقاته| تفاصيل

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن المدرب الدنماركي ييس توروب سيرحل عن النادي الأهلي؛ بعد التوصل إلى تسوية مالية لفسخ التعاقد، وذلك في حضور وكيله الذي تواجد في القاهرة لإنهاء كل التفاصيل المالية.

وكتب طارق السيد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "آخر كلام .. توروب يرحل عن الأهلي بعد التسوية المالية، في حضور وكيله".

وكان المدير الفني الدنماركي ييس توروب ووكيل أعماله قد وصل بالفعل إلى القاهرة؛ لعقد اجتماع حاسم مع إدارة النادي الأهلي لإنهاء العلاقة بالتراضي وفسخ التعاقد بشكل ودي.

وفور وصولهما، كتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيسبوك”: "وصول تورب ووكيل أعماله إلى القاهرة، واجتماع عاجل مع إدارة الأهلي لإنهاء كل الأمور خلال الساعات القادمة".