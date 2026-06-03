تفاصيل تسوية عقد ييس توروب مع الأهلي

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن تفاصيل حول تسوية عقد المدير الفني ييس توروب.

وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الأهلي يعرض على توروب الحصول على راتب شهر يونيو وشهر تعويضي وثلاثة شهور شرط جزائي المجموع 5 شهور مقابل مليون دولار".



وصل المدير الفني الدنماركي ييس توروب ووكيل أعماله بالفعل إلى القاهرة، لعقد اجتماع حاسم مع إدارة النادي الأهلي لإنهاء العلاقة بالتراضي وفسخ التعاقد بشكل ودي.



وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"وصول تورب ووكيل اعماله الي القاهره واجتماع عاجل مع ادارة الاهلي لإنهاء كافة الامور خلال الساعات القادمه".