انفراجة في مفاوضات الأهلي مع يس توروب.. اتفاق مرتقب على فسخ التعاقد

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ووكيله، تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية بشأن إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

تفاصيل الإجتماع

وكشفت مصادر مطلعة أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، حيث يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بحصول المدرب الدنماركي على راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الأهلي التفاوض مع وكيل المدرب لحسم نسبة الوكالة المتفق عليها، بعدما أبدى الأخير مرونة كبيرة في المباحثات الجارية، رغبةً في تسريع إجراءات إنهاء التعاقد.

ويأتي ذلك في ظل امتلاك توروب عرضًا تدريبيًا جديدًا، ما يدفعه إلى الرغبة في حسم مستقبله سريعًا قبل انطلاق الموسم المقبل، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف خلال الفترة الأخيرة.