توروب يصل القاهرة لاجتماع عاجل مع إدارة الأهلي

وصل المدير الفني الدنماركي ييس توروب ووكيل أعماله إلى القاهرة، لعقد اجتماع حاسم مع إدارة النادي الأهلي لإنهاء العلاقة بالتراضي وفسخ التعاقد بشكل ودي.



وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"وصول تورب ووكيل اعماله إلى القاهرة واجتماع عاجل مع إدارة الأهلي لإنهاء كافة الأمور خلال الساعات القادمة".

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تفاصيل اتفاق مسئولي النادي الأهلي مع ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي لفسخ عقده.

و كتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: ماكان من الاول نجح مسئولو النادي الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي لفسخ عقد ييس توروب المدير الفني بالتراضي بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضي.

و تابع : ويقضي الاتفاق الذي تم بين الأهلي ووكيل أعمال توروب على حصول المدرب على الشرط الجزائي وقيمته ثلاثة أشهر إضافة إلى راتب شهر يونيو و250 ألف يورو قيمة عمولة وكيل المدرب الدنماركي.