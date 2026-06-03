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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يكشف تفاصيل مفاوضات مسئولي الأهلي مع ييس توروب

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق  تفاصيل  اتفاق مسئولو النادي الأهلي مع ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي لفسخ عقده

و كتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: ماكان من الاول نجح مسئولو النادي الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي لفسخ عقد ييس توروب المدير الفني بالتراضي بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضي.

و تابع : ويقضي الاتفاق الذي تم بين الأهلي ووكيل أعمال توروب على حصول المدرب على الشرط الجزائي وقيمته ثلاثة أشهر إضافة إلى راتب شهر يونيو و250 ألف يورو قيمة عمولة وكيل المدرب الدنماركي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل الجدل الدائر بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترى أن موقفها القانوني يسمح بإنهاء التعاقد مع توروب اعتبارًا من 30 يونيو الجاري، مع الاكتفاء بسداد قيمة ثلاثة أشهر كشرط جزائي، دون الحاجة إلى الانتظار حتى انطلاق الموسم الجديد.

كان المدرب الدنماركي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة إنبي الأخيرة في الدوري رغبته في الاستمرار مع الفريق، مشيرًا إلى أن عقده لا يزال ممتدًا لموسمين إضافيين، كما أنه أرسل بالفعل خطة الإعداد الخاصة بالموسم المقبل إلى إدارة النادي، مؤكدًا أن القرار النهائي يبقى في يد مسؤولي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة القلعة الحمراء تدرس حاليًا مسارين للتعامل مع الملف، الأول يتمثل في تفعيل بند إنهاء التعاقد بنهاية يونيو مع سداد الشرط الجزائي، بينما يتمثل الخيار الثاني في التوصل إلى اتفاق ودي مع المدرب خلال الأيام المقبلة لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل توافقي.

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