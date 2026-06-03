فرج عامر يفجر مفاجأة: 3 شروط من الركراكي لتدريب الأهلى

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي والمدرب المغربي وليد الركراكي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدرب وضع ثلاثة شروط أساسية قبل إتمام الاتفاق.



ووفقًا لما أشار إليه فرج عامر عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، فإن الركراكي اشترط توقيع عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات لضمان الاستقرار الفني، إلى جانب تكوين جهاز معاون أجنبي بالكامل دون الاستعانة بعناصر مصرية، فضلًا عن الحصول على راتب شهري يبلغ 150 ألف دولار بخلاف رواتب أفراد جهازه الفني.





وقال رئيس سموحة السابق إن الخلاف الحالي بين الطرفين يتمحور حول مدة التعاقد وبعض التفاصيل الخاصة بالاتفاق النهائي، في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي دراسة ملف المدير الفني الجديد استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.



