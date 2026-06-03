شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة اللاعبين المعارين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استقرار النادي الأهلي على عودة لاعب وحيد من الإعارة بجانب خلافات حول باقي اللاعبين.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “اللاعب الوحيد الذي تحدد عودته للنادي الأهلي هو كباكا بعد تألقه مع زد وأحمد رضا فرصته كبيرة للعودة”.

وأضاف: “أحمد رمضان بيكهام لم يتم تحديد موقفه من الاستمرار أو العودة لسيراميكا كليوباترا والتأخير في مثل هذه الأوقات خطر”.

وواصل: “قفشة عاد من الإعارة وأكد أنه لن يترك الأهلي من جديد ويريد الاستمرار مع النادي في الموسم الجديد، ولكن لم يتم حسم الموقف بشأنه”.

واختتم شوبير تصريحاته: “الأهلي عنده مشكلة كبيرة في عدد كبير من اللاعبين المعارين داخل النادي وهناك خطة لتراجع معدل الأعمار”.