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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الأهلي لن يعلن المدرب الجديد إلا بعد رحيل توروب

توروب
توروب
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد رحيل ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: يتم ترديد عدد كبير من الأسماء حاليا لتولى مهمة تدريب الأهلي في الموسم الجديد ولا أملك معلومة حول هويته وتم طرح اسم حسين عموته وقبله وليد الركراكي وكاردوزو ولوشيسكو وفان بوميل وكارلوس كارفخال.

وواصل: قبل التعاقد مع مدرب جديد يجب على الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب وحسب مخطط الأهلي فإنه في 30 يونيو سيتم اخطار توروب بفسخ التعاقد بالحصول على 4 شهور من ضمنهم 3 أشهر شرط جزائي.

وأضاف: كل شئ وارد وبين الثانية والأخرى لا أحد يعرف ماذا يحدث والبعض يتدخل لمحاولة انهاء عقد توروب ولكن حتى الان لم يتم التوصل لاتفاق حول رحيل المدرب.

واختتتم شوبير تصريحاته قائلا : الأهلي لن يستطيع الإعلان عن المدرب الجديد إلا بعد الإنتهاء من ملف توروب بشكل نهائي.

أحمد شوبير توروب الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي

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