شوبير يكشف حقيقة طلب حسين الشحات 50 مليون من الأهلي في الموسم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن مستقبل حسين الشحات داخل النادي الأهلي، مؤكدا وجود أزمة قائمة بشأن اللاعب، وذلك بعد جلسة جمعته بسيد عبد الحفيظ لم تنجح في حسم الملف بشكل نهائي.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية: هناك مشكلة داخل النادي الأهلي، وكانت هناك جلسة بين سيد عبد الحفيظ وحسين الشحات، لكنها لم تلق القبول بالشكل المطلوب.

وأضاف: حسين الشحات لاعب كبير وما قدمه للنادي الأهلي طوال السنوات الماضية يستحق التقدير، لأنه أحد النجوم الذين كان لهم دور مهم في تحقيق العديد من البطولات،

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: كل ما يتردد عن طلب حسين الشحات الحصول على 45 أو 50 مليون جنيه في الموسم غير صحيح على الإطلاق، وهذا الكلام غير دقيق.