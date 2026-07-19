قرار مرتقب بعد المونديال.. كواليس مقترح زيادة عدد الأندية في بطولات إفريقيا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، كواليس المقترح الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن هناك تحركات قوية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل اعتماد المقترح المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

كواليس قرار زيادة عدد الأندية بالبطولات الأفريقية

أوضح أضا، خلال التغطية الخاصة بكأس العالم 2026 عبر قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقًا واتصالات مكثفة بين باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهاني أبو ريدة، عضو مجلس “فيفا” والقيادي البارز داخل “كاف”، إلى جانب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بهدف تمرير مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، على أن تستفيد 12 دولة من الزيادة حال اعتماد القرار.

أضاف أن اعتماد المقترح لا يتطلب بالضرورة عقد اجتماع تقليدي للمكتب التنفيذي، إذ يمكن التصويت عليه بالتمرير أو من خلال اجتماع لجنة الطوارئ برئاسة باتريس موتسيبي وعضوية كل من هاني أبو ريدة وفوزي لقجع، خاصة أن الملف يرتبط في المقام الأول بالجوانب التجارية والتسويقية.

أشار إلى أن الرعاة يبدون اهتمامًا كبيرًا بمشاركة أندية جماهيرية صاحبة قيمة فنية وتسويقية كبيرة، وفي مقدمتها الأهلي المصري والرجاء المغربي، وهو ما يمنح المقترح دفعة قوية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.

أكد محمد طارق أضا أن عدم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لـ”كاف” مساء الجمعة لا يعني رفض المقترح أو تجميده، مشددًا على أن فرص تطبيقه لا تزال كبيرة، ومن المنتظر حسم الملف عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

أضاف أن يوم 25 يوليو يمثل الموعد الأخير لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وهو ما يجعل هذا التاريخ الأقرب لإصدار القرار بشكل رسمي حال الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة به.

أوضح أنه في حال اعتماد زيادة عدد الفرق المشاركة، سيتم بعدها مباشرة وضع الجدول الزمني للنسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بما يتناسب مع الزيادة المنتظرة.

اختتم أضا تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق المقترح سيمنح الكرة المصرية خمسة مقاعد قارية، حيث سيشارك الأهلي والزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يمثل سيراميكا كليوباترا والمصري وزد بطولة كأس الكونفدرالية، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الأهلي يثق بصورة كبيرة في خروج القرار إلى النور، ويضع تصوراته الفنية وتعاقداته الجديدة على أساس المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.