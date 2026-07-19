انتفاضة متأخرة ووداع مؤلم لديشامب.. ماذا قالت صحف فرنسا عن السقوط أمام إنجلترا؟

ألقت الصحف الفرنسية الضوء على خسارة منتخب فرنسا أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026، ووصفت اللقاء بأنه واحد من أكثر المباريات إثارة وتقلبًا في تاريخ مشاركات "الديوك" بالمونديال، بعدما جمع بين انهيار دفاعي في الشوط الأول ومحاولة عودة قوية بعد الاستراحة.

ونجح المنتخب الإنجليزي في حصد الميدالية البرونزية عقب مباراة شهدت تسجيل 10 أهداف على ملعب "ميتلايف"، حيث أحرز أهداف "الأسود الثلاثة" ديكلان رايس، وبوكايو ساكا الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، إلى جانب إزري كونساه وجود بيلينجهام، فيما سجل لفرنسا كيليان مبابي هدفين، وأضاف برادلي باركولا وعثمان ديمبلي هدفين آخرين.

صحف فرنسا تتحدث عن ليلة السقوط في المونديال

ورأت صحيفة ليكيب أن المنتخب الفرنسي قدم وجهين متناقضين خلال المباراة، بعدما ظهر بأداء باهت في الشوط الأول واستقبل أربعة أهداف، قبل أن يستعيد خطورته الهجومية في الشوط الثاني ويقترب من العودة في النتيجة، إلا أن انتفاضته لم تكن كافية لتجنب الخسارة وإنهاء البطولة في المركز الرابع.

من جانبها، وصفت صحيفة لو باريزيان نهاية مشوار المدير الفني ديدييه ديشامب بأنها وداع مؤثر، مؤكدة أن الهزيمة لا تقلل من الإنجازات الكبيرة التي حققها مع المنتخب الفرنسي، بعدما قاده إلى العديد من النجاحات ورسخ مكانته بين أبرز مدربي تاريخ "الديوك".

وعقب المباراة، أعرب ديشامب عن أسفه لعدم إنهاء البطولة بالمركز الثالث، مشيدًا في الوقت ذاته بما يملكه المنتخب من عناصر شابة قادرة على مواصلة تحقيق النجاحات خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تمثيل منتخب فرنسا كان من أعظم المحطات في مسيرته، سواء لاعبًا أو مدربًا.

ودخلت مواجهة فرنسا وإنجلترا سجل المباريات الأكثر تهديفًا في تاريخ كأس العالم، بعدما شهدت تسجيل 10 أهداف، لتصبح ليلة استثنائية جمعت بين التألق الهجومي للمنتخب الإنجليزي، والعودة الفرنسية المتأخرة، ونهاية حقبة ديدييه ديشامب مع المنتخب.

