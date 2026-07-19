قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدعم النقدي.. هل يضمن وصول الدعم كاملًا للمستحقين؟ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق يوضح
فرج عامر يشيد بزوجة محمد صلاح: ماجي صادق الأقرب إلى قلوب المصريين
وكيل أول مجلس الشيوخ: مخرجات زيارة الرئيس لتنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل الإفريقي
الجيش الأمريكي: ارتفاع عدد قتلى قواتنا إلى 16 جندياً منذ بدء الهجمات مع إيران
بيزيرا يقترب من ارتداء قميص شيكابالا في الموسم المقبل
أتلتيكو مدريد يحقق رقما تاريخيا قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
صدمة بالوسط الفني.. رحيل أحمد جلال عبد القوي بعد تدهور حالته الصحية.. ما سبب الوفاة؟
ليلة كتابة التاريخ والأرقام القياسية.. ماذا ينتظر الأرجنتين حال التتويج بكأس العالم 2026؟
أسباب إسقاط الجنسية المصرية.. ماذا يقول القانون؟
ليس كأس العالم فقط.. نهائي الأرجنتين وإسبانيا قد يحسم سباق الكرة الذهبية 2026 بين ميسى ولامين يامال .. القصة كاملة
القهوة مغشوشة ولا سليمة.. الشعبة تفجر مفاجأة للمواطنين.. فيديو
نهائي كأس العالم 2026.. هل تحسم مواجهة الأرجنتين وإسبانيا سباق الكرة الذهبية بين ميسي ويامال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأستاذ يواجه تلميذه في نهائي المونديال.. قصة استثنائية بين دي لا فوينتي وسكالوني .. إيه الحكاية؟

دي لا فوينتي وسكالوني
دي لا فوينتي وسكالوني
محمود أحمد

قبل صافرة البداية التي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 تتجه الأنظار إلى المستطيل الأخضر لكن خلف خطوط الملعب تدور مواجهة أخرى لا تقل إثارة عنوانها الصراع التكتيكي بين الإسباني لويس دي لا فوينتي والأرجنتيني ليونيل سكالوني في مباراة تحمل قصة استثنائية تجمع بين "الأستاذ" و"التلميذ" على أكبر مسرح كروي في العالم.

الإسباني لويس دي لا فوينتي المدير الفني للماتادور يواجه تلميذه السابق ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني في واحدة من أكثر القصص الإنسانية والرياضية إثارة في نهائي كأس العالم.

بداية القصة من إسبانيا

العلاقة بين المدربين بدأت في إسبانيا حيث قضى سكالوني ما يقرب من عشر سنوات لاعبًا في الدوري الإسباني مرتديًا قمصان ديبورتيفو لاكورونيا وراسينج سانتاندر وريال مايوركا كما استقر هناك مع أسرته ولا تزال إسبانيا مقر إقامته حتى الآن.

وخلال رحلته للاستعداد لدخول عالم التدريب حصل سكالوني على الرخص التدريبية في الاتحاد الإسباني وكان لويس دي لا فوينتي أحد المحاضرين الذين أشرفوا على تدريبه لتبدأ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل قبل أن تتحول إلى منافسة على أكبر بطولة في العالم.

سكالوني.. من التشكيك إلى صناعة التاريخ

عندما تولى سكالوني قيادة منتخب الأرجنتين في عام 2018 لم يكن كثيرون يتوقعون نجاحه خاصة أنه لم يسبق له العمل مديرًا فنيًا أول لأي نادٍ وجاء تعيينه بشكل مؤقت بعد رحيل خورخي سامباولي.

وتعرض المدرب الشاب في ذلك الوقت لانتقادات واسعة حتى إن الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا شكك في قدراته معتبرًا أنه لا يمتلك الخبرة الكافية لقيادة منتخب بحجم الأرجنتين.

لكن سكالوني رد داخل الملعب حيث أعاد بناء المنتخب بالكامل ونجح في إنهاء سنوات طويلة من الإخفاقات ليقود "التانجو" إلى الفوز بكوبا أمريكا 2021 ثم التتويج بكأس العالم 2022 قبل أن يحصد لقب كوبا أمريكا 2024 ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

دي لا فوينتي.. الرجل الذي أعاد هيبة الماتادور

على الجانب الآخر لم تكن بداية لويس دي لا فوينتي مختلفة كثيرًا عن تلميذه فعندما اختاره الاتحاد الإسباني لقيادة المنتخب الأول عقب رحيل لويس إنريكي بعد مونديال قطر تعرض هو الآخر للتشكيك بسبب قلة خبرته مع المنتخبات الأولى رغم نجاحاته الكبيرة مع منتخبات الشباب.

لكن المدرب الإسباني كان يعرف أغلب عناصر الجيل الحالي جيدًا بعدما قادهم في الفئات السنية المختلفة وحقق معهم لقب كأس أمم أوروبا تحت 19 عامًا ثم بطولة أوروبا تحت 21 عامًا قبل أن يمنحهم الثقة مرة أخرى مع المنتخب الأول.

وبفضل هذا المشروع استعادت إسبانيا مكانتها بين كبار العالم وتوج المنتخب بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023 ثم كأس أمم أوروبا 2024 ليضع دي لا فوينتي حدًا لسنوات من الغياب عن منصات التتويج ويعيد "لا روخا" إلى المنافسة على أكبر البطولات.

جيل صنعه دي لا فوينتي

يعتمد المدرب الإسباني في نهائي كأس العالم على مجموعة من اللاعبين الذين أشرف على تطويرهم منذ سنوات مثل فابيان رويز وداني أولمو وميكيل أويارزابال وميكيل ميرينو بالإضافة إلى الجيل الجديد الذي يقوده لامين يامال.

وتمثل هذه المجموعة الامتداد الحقيقي للمشروع الذي بدأه دي لا فوينتي داخل منتخبات الشباب قبل أن يحصد ثماره مع المنتخب الأول.

احترام متبادل قبل المعركة

ورغم المنافسة المنتظرة لا يخفي المدربان حجم العلاقة التي تجمعهما فبعد تأهل الأرجنتين إلى النهائي أكد سكالوني أن دي لا فوينتي كان أحد أساتذته خلال فترة الدراسة مشيرًا إلى أنه يكن له احترامًا كبيرًا سواء على المستوى المهني أو الإنساني.

وفي المقابل لم يتردد المدرب الإسباني في الإشادة بإنجازات تلميذه مؤكدًا أنه نجح في تحويل منتخب الأرجنتين إلى أحد أقوى منتخبات العالم خلال السنوات الأخيرة.

شطرنج تكتيكي على أكبر مسرح

المواجهة بين المدربين لا تقل أهمية عن الصراع داخل أرض الملعب حيث يعتمد سكالوني على الواقعية والانضباط الدفاعي وسرعة التحول للهجوم بينما يرتكز دي لا فوينتي على الاستحواذ والضغط العالي والاستفادة من مهارات لاعبيه الشباب في الثلث الأخير.

ويترقب الجميع كيف سيدير كل مدرب تفاصيل المباراة خاصة أن نهائي كأس العالم كثيرًا ما يُحسم بقرار فني أو تغيير ناجح من على مقاعد البدلاء.

موعد مع التاريخ

عندما تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة سيكون أحد المدربين على موعد مع إنجاز تاريخي جديد.

فإذا نجح سكالوني في قيادة الأرجنتين للفوز سيصبح أول مدرب يحافظ على لقب كأس العالم منذ عقود بينما يحلم دي لا فوينتي بإضافة أول لقب مونديالي في مسيرته واستكمال سلسلة الإنجازات التي بدأها مع الكرة الإسبانية.

إسبانيا والأرجنتين إسبانيا الأرجنتين نهائي كأس العالم كأس العالم 2026 لويس دي لا فوينتي ليونيل سكالوني دي لا فوينتي سكالوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

زيزو

شريف عبد المنعم: حسين الشحات أفضل من زيزو.. ولاعب الأهلي في حتة تانية

بن رمضان

الحسين عموتة يغلق الباب أمام رحيل بن رمضان عن الأهلي

ميسي ولامين يامال

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

بالصور

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد