الأهلي يحسم صفقة سفيان بنجديدة.. 2.2 مليون دولار و3 مواسم

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع نادي المغرب الفاسي للتعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بنجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الخط الأمامي استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا للاتفاق بين الناديين، سيوقع بنجديدة على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع القلعة الحمراء، بعد الاتفاق على جميع البنود الخاصة بالصفقة.

وبلغت القيمة المالية للانتقال 2.2 مليون دولار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار كحوافز ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب، على أن يتم سداد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات.

كما تضمن الاتفاق احتفاظ نادي المغرب الفاسي بنسبة 25% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، بما يمنحه عائدًا ماليًا إضافيًا في حال بيعه إلى نادٍ آخر خلال السنوات المقبلة.

ويأتي التعاقد مع سفيان بنجديدة ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة، في ظل الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري.

