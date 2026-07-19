مصدر: الأهلي يقرر زيادة عقدي إمام عاشور ومروان عطية قبل انطلاق الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر، أن مسؤولي النادي الأهلي استقروا على زيادة القيمة المالية لعقدي الثنائي إمام عاشور ومروان عطية، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبحسب المصدر، تأتي الخطوة في إطار حرص إدارة الأهلي على تقدير الثنائي بعد المستويات المميزة التي قدماها مع الفريق، مع استمرار الاعتماد عليهما كعنصرين أساسيين في مشروع الفريق خلال المرحلة المقبلة. كما يأتي القرار ضمن خطة النادي للحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق قبل بداية الموسم.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف تعاقدات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء أنهت عددًا من الصفقات، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عنها.



وأوضح شوبير أن المهاجم التونسي سفيان بن جديدة وقع رسميًا على عقود انضمامه إلى الأهلي، بعد الانتهاء من جميع الاتفاقات، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة بات مسألة وقت، ليصبح اللاعب مهاجم الفريق الجديد.

وأضاف أن صفقة منصف بقرار انتهت هي الأخرى بشكل نهائي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي من جانب النادي.

وفيما يتعلق بمصير المهاجم السلوفيني جراديشار، أكد شوبير أن اللاعب لا يمانع الرحيل على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، موضحًا أن ناديي سيراميكا كليوباترا والمصري دخلا في سباق لضمه، إلا أن سيراميكا يعد الأقرب لحسم الصفقة بعدما تقدم بعرض مالي أفضل.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي، بعد إنهاء صفقاته الأساسية، يركز حاليًا على التعاقد مع لاعب جديد في مركز خط الوسط الدفاعي "رقم 6"، مؤكدًا أن الإدارة لا تفكر في تدعيم مركز قلب الدفاع أو أي مركز آخر خلال الميركاتو الحالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يخطط للاعتماد على مروان عطية وأحمد نبيل "كوكا" في مركز الارتكاز، مع ضم لاعب ثالث في نفس المركز، مشددًا على أن الأهلي يسعى هذا الصيف للتعاقد مع احتياجاته الفنية فقط، دون إبرام صفقات كثيرة كما حدث في الموسم الماضي.

