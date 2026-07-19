بي إن سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأرجنتين وإسبانيا فى نهائي المونديال مجانًا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن إذاعة مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين منتخب الأرجنتين وإسبانيا على القناة المفتوحة.

وتقرر إذاعة مباراة نهائي كاس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا عبر القناة المفتوحة بجانب تغطية خاصة تبدأ من الساعة السابعة مساء باستوديو تحليل مميز.

موعد مباراة نهائي كأس العالم

تنطلق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنتخبان.

وتحظى المباراة باهتمام عالمي كبير، في ظل الصراع المنتظر بين كوكبة من أبرز نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وعدد من نجوم المنتخب الإسباني، في مواجهة يتطلع خلالها كل طرف إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إنجلترا في كأس العالم

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا - روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكيو.

خط الوسط: جوليانو سيميوني - لياندرو باريديس - إنزو فرنانديز - ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين اليوم في نهائي كأس العالم

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، باينا.

خط الهجوم: أويارزابال.