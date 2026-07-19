قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شجعوا إسبانيا| أحمد موسى يهاجم الأرجنتين قبل نهائي المونديال: من يساند التانجو يقف في صف نتنياهو
لاعيبة محترمة.. أحمد موسى: شجع إسبانيا وأنت مرتاح في نهائي كأس العالم 2026
أسطورة الأرجنتين: مباراة مصر كانت الأصعب في كأس العالم 2026
الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد
أحمد موسى: إنجلترا وفرنسا قدّمتا مباراة من الخيال.. 10 أهداف في واحدة من أمتع مواجهات كأس العالم| بث مباشر
أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والطفرة السياحية تخلق آلاف فرص العمل
أحمد موسى: العلمين الجديدة تحولت من حقول ألغام إلى مدينة عالمية تستقبل المصريين طوال العام
رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟
الجمارك: نعمل على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار.. ونواب: سيساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
نهائي كأس العالم 2026.. تشكيل الأرجنتين أمام إسبانيا
نهائي كأس العالم | تشكيل منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين
قبل نهائي كأس العالم 2026.. الاتحاد الأرجنتيني يشعل حماس الجماهير بفيديو مؤثر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المسجد الأحمدي يحتضن جيلًا جديدًا من قرّاء مصر.. تلاواتٌ تُبهر الحضور في تصفيات «دولة التلاوة» بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عقب أداء صلاة العصر، فعاليات التصفيات الأولية للموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة»، التي أقيمت برحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، بمشاركة متسابقين من محافظتي الغربية والمنوفية، وسط حضور لافت من القيادات التنفيذية والدينية وأسر المتسابقين ومحبي تلاوة القرآن الكريم.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي مستهل كلمته، رحب المحافظ بضيوف الغربية من أبناء محافظة المنوفية، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني، متمنيًا التوفيق لجميع المتسابقين.

وأشار إلى أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب القرآنية، وأن ما شاهده من مستوى المشاركين يعكس تميز أبناء الغربية والمنوفية، واستمرار ريادة المدرسة المصرية في التلاوة التي لا تزال تحظى بمكانة رفيعة ومحبة واسعة في مختلف أنحاء العالم.

مسابقة دولة التلاوة 

واستمع المحافظ والحضور إلى تلاوات عدد من المتسابقين، الذين قدموا أداءً متميزًا في أحكام التلاوة وجودة الأداء وجمال الصوت، وهو ما نال استحسان الحضور.

وأعرب عن سعادته بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مشاركة متميزة لذوي الهمم، مؤكدًا أن وجودهم يعكس اتساع قاعدة حفظة القرآن الكريم، ويبعث برسالة أمل وإرادة تستحق كل التقدير.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن النجاح الكبير الذي حققه برنامج «دولة التلاوة» وما يحظى به من متابعة داخل مصر وخارجها يؤكد أن العالم لا يزال يعشق التلاوة المصرية الأصيلة، وأن هذه المبادرات تسهم في غرس القيم وترسيخ الهوية لدى النشء والشباب. 

شكر أولياء الأمور 

كما وجه الشكر لأولياء الأمور والمشايخ والمعلمين على دورهم في إعداد هذه النماذج المضيئة، معلنًا تكريم الفائزين عقب انتهاء المرحلة النهائية للمسابقة تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم مع كتاب الله.

اخبار محافظة الغربية مسابقة دولة التلاوة قراء القران الكريم مسجد السيد البدوى بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

ترشيحاتنا

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

بالصور

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد