المسجد الأحمدي يحتضن جيلًا جديدًا من قرّاء مصر.. تلاواتٌ تُبهر الحضور في تصفيات «دولة التلاوة» بالغربية

شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عقب أداء صلاة العصر، فعاليات التصفيات الأولية للموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة»، التي أقيمت برحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، بمشاركة متسابقين من محافظتي الغربية والمنوفية، وسط حضور لافت من القيادات التنفيذية والدينية وأسر المتسابقين ومحبي تلاوة القرآن الكريم.

توجيهات محافظ الغربية

وفي مستهل كلمته، رحب المحافظ بضيوف الغربية من أبناء محافظة المنوفية، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني، متمنيًا التوفيق لجميع المتسابقين.

وأشار إلى أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب القرآنية، وأن ما شاهده من مستوى المشاركين يعكس تميز أبناء الغربية والمنوفية، واستمرار ريادة المدرسة المصرية في التلاوة التي لا تزال تحظى بمكانة رفيعة ومحبة واسعة في مختلف أنحاء العالم.

مسابقة دولة التلاوة

واستمع المحافظ والحضور إلى تلاوات عدد من المتسابقين، الذين قدموا أداءً متميزًا في أحكام التلاوة وجودة الأداء وجمال الصوت، وهو ما نال استحسان الحضور.

وأعرب عن سعادته بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مشاركة متميزة لذوي الهمم، مؤكدًا أن وجودهم يعكس اتساع قاعدة حفظة القرآن الكريم، ويبعث برسالة أمل وإرادة تستحق كل التقدير.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن النجاح الكبير الذي حققه برنامج «دولة التلاوة» وما يحظى به من متابعة داخل مصر وخارجها يؤكد أن العالم لا يزال يعشق التلاوة المصرية الأصيلة، وأن هذه المبادرات تسهم في غرس القيم وترسيخ الهوية لدى النشء والشباب.

شكر أولياء الأمور

كما وجه الشكر لأولياء الأمور والمشايخ والمعلمين على دورهم في إعداد هذه النماذج المضيئة، معلنًا تكريم الفائزين عقب انتهاء المرحلة النهائية للمسابقة تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم مع كتاب الله.