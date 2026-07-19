غويانا: إنقاذ 53 شخصا عقب غرق عبارة والبحث جاريا عن أكثر من 60 آخرين

أعلن رئيس وزراء غويانا مارك فيليبس، اليوم الأحد، إنقاذ 53 شخصا في أعقاب غرق عبارة كانت تحمل على متنها 116 شخصا قبالة ساحل المحيط الأطلسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن أكثر من 60 آخرين.

كانت العبارة "إم في باريما" قد انطلقت من العاصمة "جورج تاون" متجهة إلى "بورت كايتوما" عندما وقع الحادث مساء أمس السبت بالقرب من منطقة "آيرون بونت".

وقال وزير الأشغال العامة خوان إدجيل - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن السلطات تلقت إشارة استغاثة من العبارة في حوالي الساعة الحادية عشر من مساء أمس، وسرعان ما تم إطلاق عملية بحث عاجلة باستخدام قوارب حكومية وخاصة.

وأكد إدجيل أن العبارة مزودة بمعدات سلامة كافية من بينها أكثر من 200 سترة نجاة و8 قوارب نجاة.

فيما أظهرت بيانات المواقع الإلكترونية لتتبع السفن، أن العبارة "إم في باريما" شيدت في عام 1939 وتقوم بنقل الركاب في المنطقة منذ أكثر من 80 عاما. فيما لم يتضح بعد سبب الغرق.



