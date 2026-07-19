20 هدفًا ودوري مغربي.. أرقام سفيان بنجديدة صفقة الأهلي المنتظرة

يقترب المهاجم المغربي سفيان بنجديدة من ارتداء قميص النادي الأهلي، بعد توصل إدارة القلعة الحمراء إلى اتفاق نهائي مع نادي المغرب الفاسي لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في انتظار الإعلان الرسمي.

ويعد بنجديدة أحد أبرز المهاجمين الذين تألقوا في الدوري المغربي خلال الموسم الماضي، بعدما قدم مستويات مميزة مع المغرب الفاسي، وساهم بقوة في النتائج التي حققها فريقه.

وتمكن المهاجم المغربي من تسجيل 20 هدفًا خلال الموسم، ليؤكد امتلاكه قدرات تهديفية كبيرة جعلته محط أنظار الأهلي، الباحث عن تدعيم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتميز بنجديدة بالتحرك المستمر داخل منطقة الجزاء، والسرعة في التحولات الهجومية، إلى جانب قدرته على إنهاء الفرص واستغلال المساحات، وهي عناصر دفعت مسؤولي الأهلي للتحرك لحسم التعاقد معه.

وينتظر أن يمثل انضمام سفيان بنجديدة إضافة قوية لهجوم الأهلي، في ظل طموحات الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.