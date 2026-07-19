ودع الـ 51.. الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد.

وتجاوز سعر الدولار اليوم الأحد 19-7-2026، مقابل الجنيه مستوى ال 51 جنيه.



سجل أعلى سعر للدولار عند 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، في بنوك :" بنك بيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الإسكندرية، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، وبنك نكست، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية".

سعر الدولار الان



سجل في بنك أبوظبي الأول مصر وبنك HSBC قيمة 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك



وفي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك فيصل الإسلامي، بلغ سعر الدولار 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه



كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك البركة، وكريدي أجريكول، وبنك قناة السويس 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



وفي بنك أبوظبي التجاري سجل الدولار 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في ميد بنك 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار



وسجل بنك التعمير والإسكان 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

