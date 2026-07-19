الفرصة قائمة.. شوبير يكشف سبب تأجيل مناقشة مقترح زيادة مقاعد أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن المقترح الذي تقدم به هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه على قناة "النهار"، أن المكتب التنفيذي للكاف كان من المقرر أن يناقش المقترح في اجتماعه الجمعة، إلا أن الاجتماع لم يُعقد بسبب بعض الظروف اللوجستية.



وأشار إلى أن تأجيل الاجتماع لم يؤثر على فرص اعتماد المقترح، مؤكدًا أن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي يؤيدونه، كما يحظى بدعم رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، ونائبه فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وبحسب المقترح، ستحصل بعض الاتحادات الوطنية، وفقًا لتصنيفها، على مقعد إضافي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بما يسمح بمشاركة ثلاثة أندية من بعض الدول، من بينها مصر، على أن يبدأ النادي صاحب المقعد الثالث مشواره من الأدوار التمهيدية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن المقترح لا يزال محل دراسة قوية داخل أروقة الكاف، مع توقعات بحسمه خلال الفترة المقبلة، قبل الإعلان الرسمي عن أجندة مسابقات الاتحاد الإفريقي للموسم الجديد.





