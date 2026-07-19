هجوم صاروخي روسي واسع النطاق على كييف.. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي واسع، شمل إطلاق نحو 40 صاروخًا، وقد تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 23 منها، فيما أصابت الصواريخ المتبقية أهدافًا في العاصمة وضواحيها.

وأوضح مناف، من موقع الاستهداف، أن الهجوم أدى إلى تدمير منشأة لوجستية تابعة لشركة تركية - أوكرانية كانت تستخدم لتخزين وتوزيع بضائع مدنية قادمة من الشرق الأوسط وتركيا إلى الأسواق الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الخسائر المادية تقدر بمليارات.

وأضاف أن الموقع المستهدف يقع بالقرب من منشأة عسكرية، ما يفرض قيودًا على التغطية الإعلامية، لافتًا إلى أن الهجوم تزامن مع استهدافات أخرى طالت البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية.