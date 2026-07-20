تصل لـ150 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا في «يلا ساحل»

طرحت منصة Tellr تذاكر حفل الفنان تامر عاشور والفنانة إليسا، المرتقب ضمن فعاليات مهرجان «يلا ساحل»، والمقرر إقامته يوم 21 أغسطس المقبل.

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا، بمهرجان «يلا ساحل» كما يلي: (1000 جنيه للفئة العادية، 1700 جنيه لفئة Fan bit، 6000 جنيه للخط الأمامي، 75000 جنيه الطاولة 6 مقاعد، 150000 جنيه للاستراحة 8 مقاعد).

ويستعد، كلا من: الفنان تامر عاشور، والفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم 21 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «يلا ساحل» الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ألبوم تامر عاشور

وكشف تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الألبوم سيُطرح يوم 20 يوليو الجاري، ويضم 12 أغنية متنوعة، قائلًا: «حبايبنا الغاليين.. ألبوم مراية الحب، 20 يوليو، الألبوم 12 أغنية هينزلوا كلهم مرة واحدة.. دعواتكم».

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة القادمة للتواجد في عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر بعد أن أصبح من أكثر نجوم الوطن العربي طلبا من قبل الجمهور وتشهد حفلاته إقبالا غير عاديا وتنفد التذاكر خلال دقائق من طرحها للجمهور.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.