قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا
ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟
معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حملة «يلا ساحل» تواصل تقديم أجندة صيفية متنوعة لتعزيز مكانة الساحل الشمالي | صور

المطربة العالمية إليانا
المطربة العالمية إليانا
سعيد فراج

واصلت حملة “يلا ساحل” تقديم أجندتها الصيفية المتنوعة من خلال سلسلة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية التي شهدها الساحل الشمالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار رؤية الحملة الرامية إلى صياغة مفهوم جديد للمجتمعات الساحلية، وترسيخ مكانته كوجهة ترفيهية وسياحية متكاملة قادرة على استقطاب مختلف الاهتمامات والفئات، وتقديم قيمة مضافة حقيقية تدعم نمو قطاعي السياحة والتطوير العقاري في مصر على مدار الموسم.

وفي إطار دعم الرياضة وتشجيع أنماط الحياة الصحية كعنصر أساسي في استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة، شهدت مدينة العلمين الجديدة بمنطقة North Square انطلاق النسخة الثالثة من سباق “10K Race the Coast”، الذي نظمته Cairo Runners ضمن فعاليات حملة “يلا ساحل”، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من 30 جنسية، في حدث رياضي دولي يعكس المكانة المتنامية للساحل الشمالي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة الرياضية.

وتضمن السباق منافسات لمسافات 10 كيلومترات و5 كيلومترات وكيلومترين، وأُقيم برعاية كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، وشركة WE، وشركة ميدار، وبحضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في خطوة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الرياضة المجتمعية.

وفي خطوة تجسّد دور المطور العقاري كصانع للمجتمعات الحيوية وجاذب للسياحة الفنية العالمية، استضافت أولى الحفلات الموسيقية للفنانة العالمية “إليانا” في الساحل الشمالي، ليشكل محطة رئيسية في استراتيجية People & Places الهادفة إلى تطوير وجهات ساحلية حية تتجاوز مفهوم السكن التقليدي لتقدم تجارب ثقافية وفنية ترتقي بجاذبية المنطقة على الخارطة السياحية الإقليمية، وسط حضور جماهيري كبير.

كما احتضن الساحل الشمالي فعاليات النسخة الثانية من بطولة جمال الخيل العربية، التي أقيمت يومي 17 و18 يوليو داخل فندق روتانا – مارينا 5، بتنظيم الدكتور حاتم ستين. وشهدت البطولة مشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة المرباة في المزارع المصرية، إلى جانب حضور مُلاك الخيول ومحبي الفروسية، في فعالية تعكس مكانة مصر في الحفاظ على سلالات الخيل العربية الأصيلة، وتثري أجندة الفعاليات التراثية والرياضية في المنطقة.

وتؤكد هذه الفعاليات على التنوع الاستراتيجي الذي تقوده حملة “يلا ساحل”، من خلال صياغة برنامج متكامل يدمج بين الفنون، والرياضة، والأنشطة الترفيهية، بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة القيمة الاستثمارية للمشروعات العقارية في الساحل الشمالي طوال الموسم.

فعاليات يلا ساحل 

ويمكن للزوار متابعة أجندة الفعاليات والأنشطة المقامة ضمن حملة “يلا ساحل” من خلال منصة TELLR، المنصة الرقمية الرسمية التي تجمع كل ما يحدث في الساحل الشمالي في مكان واحد، وتتيح للمستخدمين استكشاف الفعاليات، وحجز التذاكر، والتعرف على أحدث الأنشطة والعروض والخدمات، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة تُسهّل التخطيط والاستمتاع بموسم الصيف.

يلا ساحل الساحل الشمالي حفلات يلا ساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

زيلينسكي يطالب بتسريع إمدادات السلاح..خبير: التفاوض يتراجع مع التقدم الروسي

صورة أرشيفية

كيف تكتشف البن المغشوش؟ علامات بسيطة وتحذير من مخاطر صحية

أحمد جلال عبد القوي

طارق الشناوي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد جلال عبد القوي: كان يحمل رسالة للشباب ويحارب الإدمان حتى النهاية

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد