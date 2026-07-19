حملة «يلا ساحل» تواصل تقديم أجندة صيفية متنوعة لتعزيز مكانة الساحل الشمالي | صور

واصلت حملة “يلا ساحل” تقديم أجندتها الصيفية المتنوعة من خلال سلسلة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية التي شهدها الساحل الشمالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار رؤية الحملة الرامية إلى صياغة مفهوم جديد للمجتمعات الساحلية، وترسيخ مكانته كوجهة ترفيهية وسياحية متكاملة قادرة على استقطاب مختلف الاهتمامات والفئات، وتقديم قيمة مضافة حقيقية تدعم نمو قطاعي السياحة والتطوير العقاري في مصر على مدار الموسم.

وفي إطار دعم الرياضة وتشجيع أنماط الحياة الصحية كعنصر أساسي في استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة، شهدت مدينة العلمين الجديدة بمنطقة North Square انطلاق النسخة الثالثة من سباق “10K Race the Coast”، الذي نظمته Cairo Runners ضمن فعاليات حملة “يلا ساحل”، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من 30 جنسية، في حدث رياضي دولي يعكس المكانة المتنامية للساحل الشمالي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة الرياضية.

وتضمن السباق منافسات لمسافات 10 كيلومترات و5 كيلومترات وكيلومترين، وأُقيم برعاية كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، وشركة WE، وشركة ميدار، وبحضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في خطوة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الرياضة المجتمعية.

وفي خطوة تجسّد دور المطور العقاري كصانع للمجتمعات الحيوية وجاذب للسياحة الفنية العالمية، استضافت أولى الحفلات الموسيقية للفنانة العالمية “إليانا” في الساحل الشمالي، ليشكل محطة رئيسية في استراتيجية People & Places الهادفة إلى تطوير وجهات ساحلية حية تتجاوز مفهوم السكن التقليدي لتقدم تجارب ثقافية وفنية ترتقي بجاذبية المنطقة على الخارطة السياحية الإقليمية، وسط حضور جماهيري كبير.

كما احتضن الساحل الشمالي فعاليات النسخة الثانية من بطولة جمال الخيل العربية، التي أقيمت يومي 17 و18 يوليو داخل فندق روتانا – مارينا 5، بتنظيم الدكتور حاتم ستين. وشهدت البطولة مشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة المرباة في المزارع المصرية، إلى جانب حضور مُلاك الخيول ومحبي الفروسية، في فعالية تعكس مكانة مصر في الحفاظ على سلالات الخيل العربية الأصيلة، وتثري أجندة الفعاليات التراثية والرياضية في المنطقة.

وتؤكد هذه الفعاليات على التنوع الاستراتيجي الذي تقوده حملة “يلا ساحل”، من خلال صياغة برنامج متكامل يدمج بين الفنون، والرياضة، والأنشطة الترفيهية، بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة القيمة الاستثمارية للمشروعات العقارية في الساحل الشمالي طوال الموسم.

فعاليات يلا ساحل

ويمكن للزوار متابعة أجندة الفعاليات والأنشطة المقامة ضمن حملة “يلا ساحل” من خلال منصة TELLR، المنصة الرقمية الرسمية التي تجمع كل ما يحدث في الساحل الشمالي في مكان واحد، وتتيح للمستخدمين استكشاف الفعاليات، وحجز التذاكر، والتعرف على أحدث الأنشطة والعروض والخدمات، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة تُسهّل التخطيط والاستمتاع بموسم الصيف.