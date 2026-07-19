من الببرونة إلى عرش المونديال.. القصة الكاملة لصورة ميسي ولامين يامال

منذ 19 عام التقط المصور جوان مونفورت صوره عابرة للشاب ليونيل ميسي، البالغ وقتها من العمر 20 عاما مع طفلًا رضيعًا عمره 6 أشهر فقط، فى جلسة تصوير خيرية لنادى برشلونة.

ولم يكن أحد يعلم أن ذلك الطفل، الذي يُدعى لامين يامال، سيكون في مواجهة مصيريه امام ميسي في نهائي كأس العالم 2026

جاءت الصورة ضمن مبادرة نظمتها مؤسسة نادي برشلونة بالتعاون مع صحيفة "دياريو سبورت" الكتالونية، خُصصت عائداتها لدعم منظمات خيرية مثل يونيسيف.

و شارك لاعبو الفريق بالتصوير مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات، واختارت عائلة الطفل يامال للمشاركة دون أن يدرك أحد مستقبله الكروي المبهر.

بعد 17 عامًا، وتحديدًا خلال يورو 2024 احرز يامال هدف في مرمى فرنسا، ليعيد نشر الصورة على حسابه على إنستجرام مع تعليق "Renacido" (مولود من جديد)، واليوم تتجدد المواجهة بين ميسي وهو نجم الارجنتين امام لامين يامال نجم اسبانيا في نهائي كاس العالم 2026.