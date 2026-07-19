جاستن بيبر ينضم إلى نجوم حفل نهائي كأس العالم 2026.. عرض تاريخي بين شوطي النهائي

أُعلن انضمام النجم العالمي جاستن بيبر إلى قائمة الفنانين المشاركين في الحفل الغنائي الذي يقام بين شوطي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، في أول عرض فني من نوعه يقام خلال نهائي المونديال، والذي يُقام اليوم الأحد 19 يوليو على ملعب “MetLife”، ويجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وجاءت مشاركة بيبر ضمن تعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ومنظمة “Global Citizen”، حيث يمتد العرض الفني لمدة 11 دقيقة، تحت الإشراف الإبداعي للمغني البريطاني كريس مارتن، في إطار مبادرة تهدف إلى دعم التعليم والعمل الخيري.

وتتضمن المبادرة تخصيص دولار واحد من قيمة كل تذكرة بيعت لمباريات كأس العالم لصالح الصندوق الخيري التابع لمنظمة “Global Citizen”، دعماً للمشروعات التعليمية حول العالم.

ويشارك في الحفل عدد من أبرز نجوم الموسيقى، من بينهم جاستن بيبر، ومادونا، وشاكيرا، والنجم النيجيري بورنا بوي، إلى جانب فرقة BTS الكورية الجنوبية، وفرقة Coldplay البريطانية بقيادة كريس مارتن، بالإضافة إلى كورال الأطفال الأمريكي PS22.

كما يقود الأوركسترا الموسيقية خلال الحفل المايسترو الفنزويلي غوستافو دوداميل، في عرض يجمع بين الموسيقى الحديثة والكلاسيكية على مسرح نهائي كأس العالم