حسين الشحات يعلن استمراره مع الأهلي حتى 2028.. روحي هنا

أعلن حسين الشحات استمراره مع النادي الأهلي حتى عام 2028، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عبّر خلالها عن سعادته بمواصلة مشواره داخل القلعة الحمراء.

وأكد الشحات أن النادي الأهلي يمثل بالنسبة له أكثر من مجرد نادٍ، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق كانت السبب الرئيسي وراء كل النجاحات التي حققها طوال الفترة الماضية.

ووجّه لاعب الأهلي رسالة لجماهير الفريق، أكد خلالها أنه يشعر بالحماس نفسه الذي كان يملكه في أول يوم له داخل النادي، لافتًا إلى أنه لا يتخيل الابتعاد عن هذا الجمهور، الذي وصفه بـ”أعظم جمهور في الدنيا”، مضيفًا أن حياته وروحه في الأهلي، الذي يعتبره بيته.

واختتم حسين الشحات رسالته بالتأكيد على جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة، معلنًا استمرار رحلته مع الأهلي حتى عام 2028، واختتمها بعبارة: “النينجا مستمر لـ2028”

