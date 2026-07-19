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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل حفل ختام نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وأسبانيا

كاس العالم
كاس العالم
ياسمين تيسير

تستعد بطولة كأس العالم 2026 لحفل ختام البطولة اليوم قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وأسبانيا. 

وتقام قبل 90 دقيقة من صافرة بداية المباراة النهائية عرض عالمي يجمع بين الموسيقى والفن والترفيه، احتفالاً بنسخة تاريخية شهدت مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

ويتولى النجم الأمريكي أوستن ريتشارد بوست، المعروف باسم “بوست مالون” تقديم العرض الرئيسي في حفل الختام.

كما يشهد الحفل فقرات خاصة بمشاركة النجمة الإيطالية لورا باوزيني، والمغنية الأمريكية نيكول شيرزينجر، والنجم البريطاني روبي ويليامز، إلى جانب صانع المحتوى العالمي دارين جيسون واتكينز جونيور المعروف باسم “IShowSpeed”  بالاضافة لظهور خاص للنجم العالمي توم كروز.

كما سيكون للجماهير داخل ملعب "ميتلايف" دور مهم فى أجواء الحفل، حيث دعا الاتحاد الدولي المشجعين إلى الحضور المبكر للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتجارب الخاصة قبل بداية المواجهة النهائية، مع فتح أبواب الملعب قبل ساعات من انطلاق المباراة.

كما يقام عرض كبير  بين شوطي النهائي، بمشاركة أسماء عالمية بارزة، من بينها فرقة البوب الكورية الشهيرة "BTS"، وشاكيرا، وبورنا بوي، وجاستن بيبر، ومادونا، إلى جانب عازف الكمان والمايسترو الشهير جوستافو دوداميل

وقبل صافرة بداية النهائي ستؤدي النجمة الأمريكية جينيفر هدسون النشيد الوطني للولايات المتحدة

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