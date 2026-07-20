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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار، في معظم البنوك ليسجل 51 جنيها بيعا وشراء.

وعلى المستوى الرسمي سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 51.06 سعر شراء و51.20 سعر بيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 20 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 20 يوليو 2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية ونكست ليصل إلى:

سعر شراء: 51.10 جنيه.

سعر بيع: 50.20 جنيه.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الأول وHSBC نحو:

سعر شراء: 51.08 جنيه.

سعر بيع: 51.18 جنيه. 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصرف العربي، التنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الإسكندرية،  العربي الإفريقي وميد بنك لنحو:

سعر شراء: 51.07 جنيه.

سعر بيع: 50.17 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك أبوظبي التجاري، البركة، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، قناة السويس ليصل:

سعر شراء: 51.05 جنيه.

سعر بيع: 51.15 جنيه. 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي لنحو:

سعر شراء: 51 جنيها.

سعر بيع: 51.10 جنيه. 

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك  العقاري المصري العربي نحو :

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار 

استقر  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 

سعر شراء: 51.06

سعر بيع: 51.20

متوسط سعر الدولار في مصر 

51.05 جنيه 

سعر الدولار سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 20 يوليو سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى

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