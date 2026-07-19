فوق الـ 51 جنيها بيعا وشراء .. سعر الدولار في مصر الآن

أنهى سعر الدولار تداولاته اليوم الأحد، مرتفعا في معظم البنوك ليصل إلى 51 جنيها بيعا وشراء.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر

تساوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية ونكست ليصل إلى:

سعر شراء: 51.10 جنيه.

سعر بيع: 50.20 جنيه.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الأول وHSBC نحو:

سعر شراء: 51.08 جنيه.

سعر بيع: 51.18 جنيه.

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصرف العربي، التنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الإسكندرية، العربي الإفريقي وميد بنك لنحو:

سعر شراء: 51.07 جنيه.

سعر بيع: 50.17 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك أبوظبي التجاري، البركة، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، قناة السويس ليصل:

سعر شراء: 51.05 جنيه.

سعر بيع: 51.15 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي لنحو:

سعر شراء: 51 جنيها.

سعر بيع: 51.10 جنيه.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك العقاري المصري العربي نحو :

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر شراء: 51.06

سعر بيع: 51.20

متوسط سعر الدولار في مصر

51.05 جنيه