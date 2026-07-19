قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب عبدالعال: تطبيق "رفيق" يحمي معتمري مصر ويواجه السماسرة.."خاص"
غزل المحلة يختتم معسكره بوديتي بترول أسيوط ووادي دجلة.. و8 صفقات تدعم الفريق
الفيفا يقرر رفع قضيه نادي سانت إتيان من قضايا وقف قيد الزمالك
فوق الـ 51 جنيها بيعا وشراء .. سعر الدولار في مصر الآن
اتفرج ببلاش.. قنوات مفتوحة ناقلة لـ نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من نجلها بكفر الشيخ
إيران.. ارتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية يوليو لـ 50 قتيلا و517 مصابا
القومي لحقوق الإنسان يعلن اعتذار الأمين العام عن الاستمرار في منصبه
1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
إعلام إيراني: عدوان أمريكي على أبادان جنوب البلاد
متحرش اتخانق مع زميله.. حقيقة وفاة نزيل داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة التعذيب
59 تهمة بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.. السلطات الأمريكية تعتقل أندرو تيت وشقيقه تريستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فوق الـ 51 جنيها بيعا وشراء .. سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

أنهى سعر الدولار تداولاته اليوم الأحد، مرتفعا في معظم البنوك ليصل إلى 51 جنيها بيعا وشراء. 

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر

تساوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية ونكست ليصل إلى:

سعر شراء: 51.10 جنيه.

سعر بيع: 50.20 جنيه.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنوك  أبوظبي الأول وHSBC نحو:

سعر شراء: 51.08 جنيه.

سعر بيع: 51.18 جنيه. 

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصرف العربي، التنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الإسكندرية،  العربي الإفريقي وميد بنك لنحو:

سعر شراء: 51.07 جنيه.

سعر بيع: 50.17 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك أبوظبي التجاري، البركة، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، قناة السويس ليصل:

سعر شراء: 51.05 جنيه.

سعر بيع: 51.15 جنيه. 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي لنحو:

سعر شراء: 51 جنيها.

سعر بيع: 51.10 جنيه. 

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك  العقاري المصري العربي نحو :

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار 

استقر  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 

سعر شراء: 51.06

سعر بيع: 51.20

متوسط سعر الدولار في مصر 

51.05 جنيه

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه البنوك البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

الهام شاهين

إلهام شاهين تشارك متابعيها صورا من أحدث ظهور لها في كندا

أحمد ماهر

المهرجان القومي للمسرح المصري يكرّم الفنان أحمد ماهر في دورته التاسعة عشرة

فريق كايروكي

فريق كايروكي يختتم فعاليات مبادرة «يلا ساحل».. أسعار التذاكر

بالصور

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية: أحب القراءة منذ طفولتي

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ســـيد الضـبـــع

سيد الضبع يكتب: الهرم وفيصل.. هل يليق بالجمهورية الجديدة أن تختطفهما فوضى التكاتك؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: هذا هو التصوف يا فتى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد