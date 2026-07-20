عمرو سلامة يعلن وفاة والد زوجته ويكشف موعد ومكان صلاة الجنازة

أعلن المخرج عمرو سلامة وفاة والد زوجته، المهندس عبدالله محمد البرماوي، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس"، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وفاة حما عمر سلامة

وكتب عمرو سلامة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي المهندس عبدالله محمد البرماوي، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.”

وأوضح سلامة أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 عقب صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرًا بمسجد ضباط الشرطة، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الواحات، مشيرًا إلى أن العزاء سيقتصر على صلاة الجنازة والدفن فقط.