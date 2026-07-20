أكثر من 20 حفلا.. مهرجان تيميتار يستعد لانطلاق الدورة الـ21 بالمغرب

تستقبل مدينة أغادير المغربية، خلال الأيام المقبلة، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، والذي يقام في الفترة من 23 إلى 25 يوليو، بمشاركة أكثر من 20 عرضًا موسيقيًا يجمع فنانين من الوطن العربي وإفريقيا والمغرب.

ويشهد المهرجان هذا العام أكثر من 20 عرضًا موسيقيًا، يتقدمها حفل للنجم اللبناني راغب علامة، الذي يختتم فعاليات الدورة، إلى جانب الفنانة عبير نعمة.

كما تضم قائمة المشاركين عددًا من نجوم المغرب، منهم زهير بهاوي، زينة الداودية، نجاة اعتابو، حميد القصري، أودادن، فاطمة تبعمرانت، فاطمة تيحيت، فاطمة تاشتوكت، بالإضافة إلى MR ID، وفرق أحواش التراثية، وDJ Key وDJ HBrown.

ويحافظ المهرجان على حضوره الإفريقي من خلال مشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم الإيفوارية عايشة كوني، والموريتانية مالومة منت المختار، والفنان الكيني Makadem، إلى جانب مشروع Africa United، الذي يجمع موسيقيين من عدة دول إفريقية في عرض يحتفي بالتنوع الموسيقي بالقارة.

وتقام الحفلات على ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق بمدينة أغادير، حيث يواصل المهرجان تقديم مزيج من الموسيقى الأمازيغية والمغربية والعربية والإفريقية، تحت شعاره: «الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم».

مهرجان تيميتار

ويُعد مهرجان تيميتار، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2004، واحدًا من أبرز المهرجانات الموسيقية في المغرب وإفريقيا، إذ يستقطب سنويًا جمهورًا كبيرًا من داخل المغرب وخارجه، بفضل برامجه الفنية المتنوعة التي تجمع بين الحفاظ على التراث والانفتاح على مختلف الثقافات الموسيقية.