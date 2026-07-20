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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرحان بخسارة التانجو.. لحظة احتفال أحمد السقا بتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026

احمد السقا
احمد السقا
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد السقا، ظهر خلاله داخل احد الاماكن العامة وهو يحتفل بفوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، وسط أجواء من الفرح والسعادة عقب نهاية المباراة النهائية.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، خاصة مع ظهور السقا وهو يحتفل بحماس بعد تتويج المنتخب الإسباني، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الحزن بين جماهير الأرجنتين عقب خسارة اللقب.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليمنح "الماتادور" الإسباني لقب المونديال بعد مباراة قوية ومثيرة.

وحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف اللقب الثاني إلى خزائنه بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في كأس العالم قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم واصل تألقه في الأدوار الإقصائية بإقصاء النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا.

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