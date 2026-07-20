بعد التتويج بكأس العالم.. إسبانيا تستعد لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب إسبانيا لخوض أولى مبارياته الرسمية بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026؛ عندما يحل ضيفًا على منتخب إنجلترا يوم 26 سبتمبر المقبل على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب "لا روخا" المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تُوج بطلاً للعالم إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك.



وفي المقابل، يخوض المنتخب الإنجليزي، اللقاء، بعدما أنهى مشواره في كأس العالم بالمركز الثالث، عقب فوزه المثير على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويواصل منتخب إنجلترا مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة التشيك يوم 6 أكتوبر، قبل أن يستضيف كرواتيا على ملعب ويمبلي، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إسبانيا خارج أرضه خلال شهر نوفمبر.

ويأمل منتخب "الأسود الثلاثة" في إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، المقرر إقامته في مارس المقبل، على أن تُلعب النهائيات في يونيو.

وكان المنتخب الإنجليزي قد عاد إلى منافسات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بعد تصدره مجموعته في المستوى الثاني، ليبدأ تحديًا جديدًا أمام كبار منتخبات القارة الأوروبية.