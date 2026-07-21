قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
ذكرى انطلاق التلفزيون المصري.. من لحظة الميلاد إلى ذاكرة وطن لا تنطفىء
الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران
الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
هل سنواجه أزمة طاقة بسبب الأحداث العالمية؟.. وزراء سابقون يعلقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقدم الإلكتروني لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. غداً

الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقدم الإلكتروني لبرنامج تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين المستهدفين اعتبارا من غد الأربعاء 22 يوليو الجاري وفقا للإجراءات الآتية:

  • إجراءات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين
  •  يقوم المعلم بالدخول على الرابط الإلكتروني ( https://pat.edu.eg  ) والخاص بالمنصة الإلكترونية للأكاديمية، وذلك للتأكد من استهدافه للبرنامج من خلال إدخال الرقم القومي.
  •  يلتزم المعلم باستكمال بياناته الأساسية على استمارة التقدم الإلكترونية علي الموقع، مع مراعاة تسجيل رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة.
  •  يقوم المعلم بتسجيل بيانات حسابه الإلكتروني على منصة المعلم للاختبارات التابعة للأكاديمية، وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 
  •  يقوم المعلم بسداد قيمة البرنامج التدريبي من خلال خدمة Fawry Pay باستخدام كود الدفع الإلكتروني الذي
  •  عقب إتمام عملية السداد، تتاح المادة الإثرائية للمعلم للاطلاع عليها، ثم يقوم - بعد الانتهاء من الإطلاع عليها بحجز موعد أداء الاختبار الإلكتروني، ويتم تنفيذ جميع هذه الإجراءات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمعلم على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.
  •  يتوجه المعلم في الموعد الذي قام بحجزه إلى فرع الأكاديمية التابع له بمحافظته لأداء الإختبار الإلكتروني، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من مدير الفرع والمسؤول عن منظومة الاختبار بالفرع.
  • سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والحجز على المنصة الإلكترونية

وشددت الأكاديمية المهنية على المعلمين المستهدفين للبرنامج بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والحجز على المنصة الإلكترونية للأكاديمية طبقاً للتاريخ المحدد لبدء البرنامج حتى يتمكنوا من أداء واجتياز الاختبار الالكتروني في المواعيد المحددة، واستكمال جميع الخطوات المشار إليها، حفاظا على أحقيتهم في الالتحاق بالبرنامج التدريبي، والذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى.


وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين يأتى ذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة على البدء في إتاحة وحجز البرامج التدريبية، والاختبارات الإلكترونية للأعضاء المستهدفين لتغيير المسمى الوظيفي  للمتقدمين الذين تم استيفاء بياناتهم إلكترونيا على موقع كادر المعلم بالوزارة.

الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية المهنية المسمى الوظيفي تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

ارشيفية

باحث بالعلاقات الدولية: عودة الملف النووي الإيراني تكشف تردد واشنطن

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية

القاهرة 38.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد