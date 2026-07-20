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حميد الشاعري ناعيًا هاني شنودة : رحل أخي وصديقي وصاحب البصمة الخالدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حميد الشاعري ناعيًا هاني شنودة : رحل أخي وصديقي وصاحب البصمة الخالدة

حميد الشاعري
حميد الشاعري
سارة عبد الله

نعى الفنان حميد الشاعري، الموسيقار الراحل هاني شنودة الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٣ عاما.

وقال حميد الشاعرى فى منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك »:« ببالغ الحزن والأسى أنعى أخى وصديقى الموسيقار الكبير هانى شنودة أحد أهم من صنعوا تاريخ الموسيقى الحديثة فى مصر والعالم العربى وصاحب البصمة التى ستظل خالدة فى وجدان كل محب للفن».

وأضاف:«لقد كان فنانًا استثنائيًا وإنسانًا راقيًا ترك إرثًا فنيًا سيبقى شاهدًا على موهبته وعطائه الذى ألهم أجيالًا كاملة.. رحم الله الموسيقار والفنان الكبير هانى شنودة».
 

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.

حميد الشاعرى هاني شنودة وفاة هاني شنودة

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