رسالة مؤثرة لوالدة أحمد جلال عبد القوي بعد دفنه

كشف الفنان مصطفى سليمان، كواليس الساعات التي سبقت إعلان وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي، موضحًا سبب حالة الجدل التي حدثت بعد نشر خبر رحيله ثم حذف بعض المنشورات.

وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "الناس اللي قالت إن فيه إنكار للوفاة، لا خالص، الموضوع كله إن الأسرة كانت في حالة صدمة، وكانوا خايفين على والده ووالدته من الخبر".

وأضاف: "إخواته نشروا البوست وبعدها شالوه تاني، لأنهم كانوا بيحاولوا يراعوا مشاعر والده ووالدته، خصوصًا إن الموقف كان صعب جدًا عليهم".

وأوضح: "الناس استغربت لما البوست اختفى، خصوصًا إن قبلها بأيام كان اتقال إنه توفى وبعدها ظهر إنه عايش، فده عمل حالة من اللخبطة، لكن الحقيقة إن الأسرة لم تكن تقصد أي شيء".

وتابع: "والد أحمد كان تعبان جدًا، وبعد دفنه والدته كانت حالتها صعبة جدًا، وقالت كلام عمره ما هيتنسي، قالتلي: أنا راضية عنه وكل نقطة دم فيا راضية عنك يا أحمد".

وأكد سليمان أن أحمد كان قريبًا من الله في أيامه الأخيرة، قائلًا: "كان متقرب جدًا من ربنا، وكل البوستات اللي كان بيكتبها كانت أدعية".