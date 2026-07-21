مرافعة النيابة العامة في محاكمة 46 متهما بـ«خلية العجوزة الثانية».. السبت

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل الموافق 25 يوليو 2026، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتي الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس وحتى الأخير لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثون وحتي السادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.