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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تعلن حصاد التصدير.. الموالح والبطاطس والعنب تقود صادرات مصر إلى مستويات تاريخية

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
شيماء مجدي

واصلت الصادرات الزراعية المصرية تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الجاري، لتؤكد نجاح جهود الدولة في تعزيز تنافسية القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، حيث تجاوز إجمالي الكميات المصدرة حتى الآن 5.8 مليون طن من مختلف الحاصلات الزراعية، في مؤشر واضح على تزايد ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج المصري.

وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح منظومة العمل التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والتي تستهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، بما يضمن الحفاظ على المكانة المتقدمة للحاصلات المصرية في الأسواق الخارجية.

تقرير الحجر الزراعي يرصد خريطة الصادرات

وأوضح الوزير أن تقريرًا رسميًا صادرًا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية، أظهر استمرار تصدر الموالح لقائمة الصادرات الزراعية المصرية، بعدما تجاوزت صادراتها 2.2 مليون طن، لتظل المحصول الأول تصديرًا، مستفيدة من السمعة المتميزة التي تتمتع بها في الأسواق العالمية.

وأضاف أن البطاطس الطازجة جاءت في المركز الثاني بإجمالي صادرات تجاوز 908 آلاف طن، فيما بلغت صادرات البطاطا نحو 218 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع الصادرات الزراعية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

العنب والفاصوليا والبصل ضمن قائمة الأكثر تصديرًا

وأشار التقرير إلى أن صادرات العنب تخطت 147 ألف طن، بينما سجلت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألف طن، ووصلت صادرات البصل الطازج إلى أكثر من 123 ألف طن.

كما بلغت صادرات الفراولة الطازجة أكثر من 39 ألف طن، والثوم الطازج نحو 34 ألف طن، والطماطم الطازجة قرابة 20 ألف طن، إلى جانب استمرار تدفق كميات كبيرة من الجوافة والرمان، اللذين احتلا مراكز متقدمة ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية.

التوسع في فتح الأسواق العالمية

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تواصل، من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذ خطة متكاملة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الحاصلات الزراعية المصرية، مع التركيز على اختراق الأسواق الواعدة التي تطبق اشتراطات فنية وحجرية صارمة.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في توسيع الخريطة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، وزيادة فرص نفاذها إلى مختلف دول العالم، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الصادرات وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

ثقة دولية في جودة المنتج المصري

وشدد علاء فاروق على أن الزيادة المستمرة في حجم الصادرات تمثل شهادة ثقة دولية في منظومة الرقابة والفحص والتتبع التي تطبقها مصر، وتعكس التزام المنتجين والمصدرين بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التعاون مع جميع الشركاء من المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذا النجاح، والعمل على تنمية الصادرات الزراعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لتصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.

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