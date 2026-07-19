المدافع الجزائري أحمد آيت عبدالسلام على رادار أندية الدوري المصري

بات المدافع الجزائري أحمد آيت عبدالسلام على رادار عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، التي تسعى لتعزيز خطوطها الدفاعية بلاعبين أصحاب خبرات دولية وتجارب احترافية مميزة.

ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للمستويات الفنية الثابتة التي يقدمها اللاعب بقميص ناديه الحالي، شباب قسنطينة، في الدوري الجزائري.

ويتميز آيت عبد السلام ببنية جسدية قوية بطول 1.86 متر، وقدرة عالية على قيادة الخط الخلفي، مما جعله اسماً مطروحاً بقوة على طاولة الأندية المصرية الباحثة عن إضافة صلبة لدفاعاتها في الفترة القادمة.

ويتابع عدد من أندية دوري نايل، عن كثب تطورات اللاعب الجزائري والذي يمتلك في سجله التتويج بلقب الدوري الجزائري وكأس الرابطة، فضلاً عن خبرته الخارجية في الدوري القطري مع نادي معيذر.

ويُنظر إلى آيت عبد السلام كأحد أبرز العناصر المرشحة لتعزيز الدفاع في الميركاتو المقبل بفضل خبرته الميدانية وقدرته على التعامل مع المواجهات الصعبة.