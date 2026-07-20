واشنطن بوست: استعدادات أمريكية لحرب واسعة وشاملة مع إيران

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تجري استعدادات لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.



وأكد المسؤول الأمريكي معلومات تتعلق بتعزيز القوات الجوية في المنطقة لاسيما في ظل التقارير التي أشارت إلى مقتل جنود أمريكيين.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وعثر لاحقا في الموقع ذاته على رفات مجهول الهوية كما قتل جندي آخر في العراق بضربة مسيّرة إيرانية.