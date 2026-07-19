يلا ساحل.. كايروكي يحيي حفلا غنائيا في العلمين 28 أغسطس

يستعد فريق كايروكي، لإحياء حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم الجمعة 28 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان يلا ساحل، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتوافر تذاكر حفل فرقة كايروكي، بمهرجان «يلا ساحل» عبر منصة Tellr الإلكترونية، التي تتوافر عليها تذاكر الحفلات وجميع فعاليات المهرجان.

فرقة كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من 5 أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

وشهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

فيلم «أحلام سلطان المنسي»

وعلى صعيد آخر، يواصل أمير عيد نشاطه الفني، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد «أحلام سلطان المنسي» بمنطقة عابدين ووسط البلد، وهو الفيلم الذي يشارك فيه أيضًا كقصة وبطولة، بالتعاون مع المخرج محمد ناير.

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين من بينهم باسم سمرة، وكامل الباشا، وياسمين المصري، وأحمد عصام السيد، وفراس السعيد، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وحسن أبو الروس، مع وعد بالكشف عن مفاجآت جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويخوض أمير عيد بهذا العمل أولى بطولاته السينمائية المطلقة، بعد نجاحه مع المخرج محمد ناير في أعمال درامية سابقة أبرزها «ريفو» بجزئيه و«دواعي السفر».