250 ألف جنيه هتدفعهم صد رد.. تكلفة وخطوات حضور نهائي كأس العالم 2026 من المدرجات؟

يحلم ملايين من عشاق كرة القدم حول العالم بحضور نهائي كأس العالم ومشاهدة مباراة إسبانيا والأرجنتين من داخل المدرجات، لكن تحقيق هذا الحلم في نسخة 2026 يحتاج إلى ميزانية كبيرة تبدأ من استخراج التأشيرة وحجز تذكرة الطيران، ولا تنتهي عند شراء تذكرة المباراة، خاصة أن البطولة ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يستضيف ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو 2026.

ويتساءل كثير من المصريين عن طريقة الحجز والتكلفة الحقيقية للرحلة بالكامل، بداية من مغادرة القاهرة وحتى الجلوس في مدرجات النهائي.

كيف تحجز تذكرة نهائي كأس العالم 2026؟

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم منصة إلكترونية رسمية لبيع تذاكر كأس العالم، ويشترط إنشاء حساب شخصي على موقع "فيفا" قبل بدء مراحل البيع.

وبعد تسجيل البيانات، يمكن اختيار المباراة، ثم تحديد فئة التذكرة وإتمام عملية الدفع باستخدام بطاقة دفع إلكترونية، على أن تصل التذكرة لاحقًا بصورة رقمية عبر التطبيق الرسمي للبطولة.

ويحذر "فيفا" باستمرار من شراء التذاكر عبر الوسطاء أو مواقع إعادة البيع غير المعتمدة، لتجنب الوقوع في عمليات نصب أو الحصول على تذاكر غير صالحة.

كم يبلغ سعر تذكرة النهائي؟

وأسعار البطولات تشير إلى أن أقل فئة قد تبدأ من نحو 800 دولار، بينما قد تصل الفئات المميزة إلى أكثر من 6500 دولار، بحسب موقع المقعد داخل الملعب والخدمات المرتبطة به.

وباحتساب سعر صرف الدولار في حدود 50 جنيهًا، فإن قيمة التذكرة وحدها قد تتراوح بين 40 ألف جنيه و325 ألف جنيه تقريبًا.

الطيران.. ثاني أكبر بند في الميزانية

بعد تأمين التذكرة، يأتي حجز الطيران كأحد أكبر بنود التكلفة، وخلال فترة كأس العالم ترتفع أسعار الرحلات بصورة كبيرة نتيجة زيادة الطلب، لذلك يتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر الذهاب والعودة من القاهرة إلى نيويورك أو نيوجيرسي بين ألف و1500 دولار، أي ما يعادل نحو 50 إلى 75 ألف جنيه، مع اختلاف السعر بحسب موعد الحجز وعدد محطات الترانزيت وشركة الطيران.

تأشيرة أمريكا خطوة لا غنى عنها

ولا يمكن السفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة سياحية من نوع B1/B2، والتي تبلغ رسومها الرسمية 185 دولارًا، فيما قد ترتفع التكلفة إلى ما بين 220 و300 دولار بعد إضافة رسوم الصور والتأمين وبعض المصروفات الأخرى، أي ما يعادل نحو 11 إلى 15 ألف جنيه تقريبًا.

الإقامة تلتهم جزءًا كبيرًا من الميزانية

وتعد مدينتا نيويورك ونيوجيرسي من أكثر المدن الأمريكية ارتفاعًا في أسعار الفنادق، خاصة أثناء الفعاليات الرياضية الكبرى. ولذلك قد يحتاج المشجع إلى ما بين 900 و1800 دولار للإقامة لمدة أسبوع في فندق اقتصادي أو متوسط المستوى، أي ما يعادل نحو 45 إلى 90 ألف جنيه، بينما ترتفع التكلفة بصورة أكبر في الفنادق القريبة من الملعب.

ماذا عن المواصلات والمصاريف اليومية؟

ولا تتوقف النفقات عند الطيران والإقامة، إذ يحتاج المشجع أيضًا إلى ميزانية للمواصلات والطعام والمصروفات اليومية، والتي قد تتراوح بين 300 و700 دولار خلال أسبوع، أي ما يعادل نحو 15 إلى 35 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الإنفاق وعدد مرات التنقل داخل المدينة.

كم تبلغ التكلفة الإجمالية؟

عند جمع جميع البنود، تبدأ تكلفة حضور نهائي كأس العالم 2026 بالنسبة لمشجع مصري من نحو 185 ألف جنيه في حال اختيار أقل فئة للتذكرة والإقامة الاقتصادية والحجز المبكر للطيران.

أما إذا اختار تذكرة من الفئات الأعلى مع الإقامة في فنادق مميزة، فقد تتجاوز تكلفة الرحلة 450 ألف جنيه، وربما تقترب من 700 ألف جنيه في بعض الحالات.

كيف يمكن تقليل التكلفة؟

ويرى خبراء السفر أن التخطيط المبكر هو العامل الأهم لتقليل الميزانية، إذ يساعد الحجز قبل البطولة بعدة أشهر على الحصول على أسعار أقل للطيران والفنادق.

كما يمكن تقليل النفقات من خلال الإقامة في مدن مجاورة لنيويورك، أو مشاركة السكن مع أصدقاء، والاعتماد على وسائل النقل العام بدلًا من سيارات الأجرة، مع الحرص على شراء التذاكر من المنصة الرسمية لـ"فيفا" فقط.

هل تذكرة المباراة تكفي لدخول أمريكا؟

ورغم أن الحصول على تذكرة النهائي يعد الخطوة الأهم، فإنه لا يمنح صاحبه حق دخول الولايات المتحدة تلقائيًا، إذ يشترط الحصول على تأشيرة أمريكية سارية، بالإضافة إلى استيفاء جميع متطلبات السفر، وهو ما يجعل التخطيط للرحلة يبدأ قبل موعد البطولة بفترة كافية.

وبالنسبة للمشجع المصري، فإن حضور نهائي كأس العالم 2026 يظل حلمًا ممكنًا، لكنه يحتاج إلى ميزانية قد تبدأ من نحو 185 ألف جنيه وتزداد بحسب مستوى الإقامة وفئة التذكرة وطريقة السفر، وهو ما يجعل الاستعداد المبكر أفضل وسيلة لتقليل التكلفة وتحويل الحلم إلى واقع.