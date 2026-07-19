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بيلينجهام يدخل تاريخ بطولة كأس العالم بعد تسجيل 7 أهداف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيلينجهام يدخل تاريخ بطولة كأس العالم بعد تسجيل 7 أهداف

بيلينجهام
بيلينجهام
عبدالله هشام

حقق جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا رقم قياسي في تاريخ بطولة كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 6 أهداف مقابل 4 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال.

ووصل بيلينجهام للهدف رقم 7 خلال مشواره في كأس العالم 2026 ليصبح أول لاعب خط وسط يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحده.

حقق منتخب إنجلترا إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى، بعدما تغلب على منتخب فرنسا بنتيجة مثيرة بلغت ستة أهداف مقابل أربعة، في مواجهة حافلة بالإثارة والأهداف حتى اللحظات الأخيرة.

أهداف مباراة إنجلترا وفرنسا

بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بقوة كبيرة، ونجح ديكلان رايس في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثالثة، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الفرنسية، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

وواصل الإنجليز ضغطهم، ليضيف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة برأسية متقنة، قبل أن يعزز بوكايو ساكا التقدم بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين، ثم عاد اللاعب نفسه مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والأربعين، لينهي المنتخب الإنجليزي نصف المباراة متفوقًا بفارق مريح.

ورغم التأخر الكبير، لم يستسلم المنتخب الفرنسي، ونجح في تقليص الفارق سريعًا عبر قائده كيليان مبابي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والأربعين، ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يعود مبابي ويحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة السادسة والستين، لتشتعل المواجهة من جديد.

وفي الدقائق الأخيرة، حصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء ترجمها بوكايو ساكا إلى الهدف الخامس في الدقيقة السابعة والثمانين، لكن المنتخب الفرنسي رد سريعًا عن طريق عثمان ديمبيلي الذي أحرز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليبقي على آمال فريقه حتى اللحظات الأخيرة.

وقبل إطلاق صافرة النهاية، اختتم جود بيلينجهام مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس لإنجلترا بعد مجهود فردي مميز، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده في مباراة تعد من أكثر مواجهات البطولة إثارة.

ونال بوكايو ساكا جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً استثنائيًا وقاد منتخب إنجلترا إلى الفوز بتسجيله ثلاثة أهداف، ليسهم بصورة مباشرة في تتويج الأسود الثلاثة بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. 

جود بيلينجهام إنجلترا منتخب إنجلترا فرنسا كأس العالم

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