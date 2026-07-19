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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة للتاريخ.. فرنسا وإنجلترا تقدمان أكثر مباريات المونديال إثارة

فرنسا وإنجلترا
فرنسا وإنجلترا
حسن العمدة

شهدت مواجهة فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة، بعدما انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 6-4، في لقاء شهد غزارة تهديفية استثنائية و10 أهداف كاملة، إلى جانب هدف أُلغي بداعي التسلل.

ورغم انتهاء الشوط الأول بتفوق إنجلترا بشكل كاسح، نجح "الديوك" في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، ليقلبوا الطاولة على منافسهم في انتفاضة تاريخية حسمت لهم الميدالية البرونزية.

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا من بوكايو ساكا، الذي سجل هاتريك تاريخيًا بقميص منتخب إنجلترا، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، رغم خسارة منتخب بلاده في الدقائق الأخيرة.

كما واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا في كأس العالم، متجاوزًا رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وعلى الجانب التكتيكي، فرض المدير الفني للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل أسلوبه خلال الشوط الأول، متفوقًا على ديدييه ديشامب، قبل أن ينجح الأخير في إجراء تعديلات قلبت موازين اللقاء لصالح فرنسا.

ولم يتمكن مايكل أوليسيه من هز الشباك خلال المباراة، مكتفيًا بصناعة الأهداف، بينما اختتم ديشامب مشواره في البطولة بقيادة فرنسا للتتويج بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، بعد واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارةً وتهديفًا.
 

فرنسا وإنجلترا كأس العالم 2026 كأس العالم

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