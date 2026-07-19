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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يدعو لاحترام الآخر.. "بينوكيو" يواصل عروضه على مسرح المركز الثقافي بطنطا

عروض مسرحية كوميدية
عروض مسرحية كوميدية
الغربية أحمد علي

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، اليوم  ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "بينوكو"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، الخاصة بعروض مسرح الطفل.

بإقبال كبير، جاءت فعاليات العرض المسرحي الذي مزج بين الفانتازيا والكوميديا، ودارت أحداثه حول ورشة صغيرة مليئة بالعرائس، حيث يتمنى صانع العرائس أن يصبح له إبن يشاركه حياته وصنعته، حتى تحققت أمنيته، وتبدأ معها مجموعة من التحديات، لتنتهي على ترسيخ العديد من الحقائق، ومن بينها أن الشجاعة الحقيقية تكمن في احترام الآخرين، والدفاع عن الضعفاء.

حفل فني

العرض المسرحي "بينوكيو" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأقيم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الشاعر الدكتور مسعود شومان، والمخرج محمد حجاج، ومصمم العرائس ومهندس الديكور محمد قطامش، كما وتابع فعاليات العرض كلا من وائل شاهين مدير عام الثقافة بالغربية، وعزة عادل مديرة المركز الثقافي بطنطا.

عروض مسرحية 


يذكر أن العرض المسرحي من تأليف د. جمال ياقوت، ديكور شادي قطامش، ملابس حسام عبد الحميد، كيروجراف هايدي خالد، وكريم بيومي، تنفيذ مابينج شيري بيشوي، ألحان مارينا فيكتور، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة أدهم صبري، تنفيذ موسيقى عبد الرحمن كارم، مكياج آية سعد الدين، مخرج منفذ أحمد الزاوي، مساعدا إخراج محمد ريان، ومحمد فوزي، ومن إخراج مصطفى فجل، ومن المقرر أن تستمر عروضه حتى يوم الأربعاء المقبل.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل عرضة مسرحية كوميدية

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