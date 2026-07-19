التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره منتخب إسبانيا، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم 2026، المقامة منافساته حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله "التانجو" للحفاظ على لقبه العالمي، بينما يطمح المنتخب الإسباني لاستعادة الكأس بعد سنوات من الغياب.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام إسبانيا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع:ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر، لاوتارو مارتينيز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، إنزو فيرنانديز.

