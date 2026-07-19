قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا
ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟
معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
حسن العمدة

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره منتخب إسبانيا، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم 2026، المقامة منافساته حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله "التانجو" للحفاظ على لقبه العالمي، بينما يطمح المنتخب الإسباني لاستعادة الكأس بعد سنوات من الغياب.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام إسبانيا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع:ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر، لاوتارو مارتينيز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، إنزو فيرنانديز.
 

منتخب الأرجنتين منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو دويدار

وكيل صحة سوهاج يمارس عمله بشكل طبيعي ولا صحة لتقديم إستقالته

وزارة الزراعة

متحدث الزراعة: انتشار الشائعات حول المنتجات الزراعية يمثل تحديًا للاقتصاد القومي

وزير الري

الري: منظومة إدارة الموارد المائية تعتمد على المتابعة اللحظية للمؤشرات الهيدرولوجية والمناخية

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد