ليس كأس العالم فقط.. نهائي الأرجنتين وإسبانيا قد يحسم سباق الكرة الذهبية 2026 بين ميسى ولامين يامال .. القصة كاملة

عندما يطلق حكم مباراة نهائي كأس العالم 2026 صافرة البداية مساء الأحد لن تكون الأنظار متجهة فقط نحو الكأس الذهبية التي يحلم برفعها منتخبا الأرجنتين وإسبانيا بل ستكون هناك جائزة أخرى تراقب المشهد من بعيد قد تتحدد ملامحها خلال 90 دقيقة فقط.

فالنهائي المرتقب على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي قد يتحول إلى الفصل الأخير في سباق الكرة الذهبية لعام 2026 بعدما دخل أكثر من نجم دائرة المنافسة قبل أن تضع البطولة الأكبر في العالم اثنين فقط في واجهة المشهد ليونيل ميسي ولامين يامال.

وبين أسطورة يطارد تتويجه التاسع وموهبة شابة تبحث عن أول كرة ذهبية في مسيرتها يبدو أن نهائي كأس العالم قد يرسم ملامح أفضل لاعب في العالم حتى قبل إعلان مجلة "فرانس فوتبول" عن الفائز رسميًا.

المونديال.. كلمة الفصل في سباق الكرة الذهبية

رغم أن الكرة الذهبية تعتمد على تقييم موسم كامل فإن التاريخ يؤكد أن البطولات الكبرى تلعب الدور الأهم في تحديد هوية الفائز.

فعلى مدار العقدين الأخيرين كان التتويج بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم أو كأس أمم أوروبا أو كوبا أمريكا العامل الحاسم في أغلب النسخ.

وتكشف الأرقام أن أربع مرات فقط خرجت الجائزة عن هذه القاعدة وجميعها كانت من نصيب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بفضل أرقامهما الاستثنائية التي جعلتهما يتفوقان حتى دون الفوز ببطولة كبرى في تلك السنوات.

أما في نسخة 2026 فيبدو المشهد مختلفًا إذ لا يوجد مرشح اكتسح الجميع كما حدث في السنوات الماضية وهو ما يمنح نهائي كأس العالم قيمة استثنائية.

ميسي.. الكرة الذهبية التاسعة تلوح في الأفق

يدخل ليونيل ميسي المباراة النهائية وهو يعيش واحدة من أفضل بطولاته الدولية فقائد المنتخب الأرجنتيني سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة أخرى ليقود منتخب بلاده إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي ويقترب من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022 لكن قيمة النهائي بالنسبة لميسي تتجاوز كأس العالم.

ففي حال قاد الأرجنتين للفوز سيصبح أول قائد في تاريخ اللعبة يحقق لقبين متتاليين في كأس العالم كما سيعزز فرصه بشكل هائل للفوز بالكرة الذهبية التاسعة في مسيرته وهو رقم يبدو بعيد المنال بالنسبة لأي لاعب آخر.

ورغم انتقاله إلى الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي فإن تأثير ميسي مع منتخب بلاده أعاد اسمه بقوة إلى صدارة سباق أفضل لاعب في العالم.

يامال.. أصغر المرشحين يحلم بكتابة التاريخ

على الجانب الآخر يقف لامين يامال أمام فرصة ربما لا تتكرر فالنجم الإسباني البالغ من العمر 19 عامًا قدم موسمًا رائعًا مع برشلونة بعدما سجل 24 هدفًا وصنع 18 آخرين وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني.

ورغم أن أرقامه في كأس العالم لا تضاهي ما قدمه ميسي فإن وصول إسبانيا إلى النهائي يمنحه فرصة ذهبية لتغيير كل الحسابات.

فإذا نجح "لا روخا" في حصد اللقب سيكون يامال أحد أبرز المرشحين للفوز بأول كرة ذهبية في مسيرته ليصبح من أصغر اللاعبين الذين يحققون هذا الإنجاز.

نجوم كبار .. لكن الحظوظ تراجعت

قبل انطلاق كأس العالم ضمت قائمة المرشحين أسماء مثل كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينج هالاند وعثمان ديمبيلي وجود بيلينجهام وديكلان رايس لكن البطولة غيرت المشهد بالكامل.

مبابي قدم بطولة قوية وسجل ثمانية أهداف إلا أن خروج فرنسا من نصف النهائي إلى جانب موسم خالٍ من الألقاب مع ريال مدريد أضعف فرصه.

أما هاري كين فرغم تسجيله أكثر من 60 هدفًا مع بايرن ميونخ هذا الموسم فإن خروج إنجلترا من نصف النهائي جعله بعيدًا عن المنافسة.

ويبدو وضع هالاند مشابهًا بعدما اكتفى بألقاب محلية مع مانشستر سيتي بينما لم ينجح منتخب النرويج في الذهاب بعيدًا في كأس العالم.

حتى عثمان ديمبيلي حامل الكرة الذهبية لم يتمكن من الحفاظ على أفضلية الموسم الأوروبي بعد خروج فرنسا من البطولة.

هل يحسم النهائي الجائزة؟

من الناحية النظرية لا يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية بناءً على مباراة واحدة لكن الواقع يؤكد أن المباريات الكبرى كثيرًا ما تصنع الفارق.

هدف في النهائي أو تمريرة حاسمة أو قيادة المنتخب إلى منصة التتويج قد تكون كافية لقلب موازين سباق ظل متقاربًا طوال الموسم ولهذا تبدو مواجهة إسبانيا والأرجنتين أكثر من مجرد نهائي كأس عالم بل هى مواجهة بين جيلين بين لاعب يسعى لتوسيع أسطورته وآخر يحاول بدء حقبة جديدة.

صراع الماضي والمستقبل

قد يحمل نهائي كأس العالم 2026 رسالة رمزية أيضًا فإذا رفع ميسي الكأس سيكون ذلك تتويجًا لواحدة من أعظم المسيرات في تاريخ كرة القدم مع اقترابه من إنهاء رحلته الدولية بأفضل طريقة ممكنة.

أما إذا انتصرت إسبانيا فقد يكون ذلك إعلانًا رسميًا عن انتقال الراية إلى لامين يامال اللاعب الذي يراه كثيرون وريثًا طبيعيًا لحقبة النجوم الكبار.