قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرجنتين وإسبانيا تختتمان أطول نسخة في التاريخ
بن غفير: على ترامب فتح أبواب الجحيم على إيران
طقوس غريبة لمنتخب الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم أمام إسبانيا
التعليم العالي تعلن بدء تسجيل اختبارات القدرات 2026.. المواعيد والشروط والخطوات
بكى وتأثر بعد الاختيار.. من هو حكم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا؟
الأسادو والحلوى.. أسرار الأرجنتين الخفية قبل معركة نهائي كأس العالم 2026
محافظ الجيزة يتفقد بولاق الدكرور ميدانيا .. ويستبعد مسؤول الإشغالات للتقصير
الصواريخ الإيرانية تجبر رحلة جوية للعودة إلى أدراجها قبل الوصول الى تل أبيب
مارادونا جونيور يحسم الجدل قبل النهائي: ميسي لن يتفوق على والدي
أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين
550 ألف مستفيد و77 ألف تدخل جراحي.. حصاد عام من الإنجازات بمستشفيات سوهاج الجامعية
قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق قوي من مبابي بعد الخسارة الكبيرة أمام إنجلترا

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

يرى كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، أن لاعبي الفريق لم يحترموا قميص "الديوك" في الشوط الأول، بعد التأخر بنتيجة 0-4 أما منتخب إنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية، مؤكدًا إنه كان يفضل التواجد في المباراة النهائية بدلا من تحقيق انجازات فردية.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد (22 هدفا)، بعدما سجل هدفين في  خسارة فرنسا أمام إنجلترا بنتيجة 4-6 في مباراة  تحديد صاحب المركز الثالث، ويأتي ميسي، الذي سيخوض المباراة النهائية مساء اليوم، وصيفا له برصيد (21 هدفا). 

وقال مبابي عقب المباراة: "لا أعرف ما الذي حدث، لقد شاهدنا شوطين مختلفين تماما، في الشوط الأول لم نحترم هذا القميص، ولا أفهم ذلك،".

وأضاف: "ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بما حدث، في الشوط الثاني لعبنا بمستوى عالٍ وأظهرنا شخصية أكبر، لقد فزنا بالشوط الثاني، لكننا لم نفز بالمباراة، كنت أتمنى أن نفعل ذلك من أجل المدرب ديشامب".

وأتم: "كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي لكأس العالم وأن ألعب مباراة النهائي، ميسي سيسجل، فهو أمر اعتاد عليه  دائما".

رحيل ديشامب

وكانت مباراة اليوم هي الأخيرة للمدرب ديدييه ديشامب مع منتخب فرنسا، بعد 14 عاما من قيادة "الديوك"، في فترة شهدت تتويجهم بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

إنجلترا مبابي كيليان مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

ترشيحاتنا

الكلاب الضالة

الكلاب الضالة.. حلول علمية لحماية الإنسان والحفاظ على التوازن البيئي

المساعدات الإنسانية

3 آلاف طن مساعدات ..الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين

إسبانيا

قبل النهائي.. ناقد رياضي: إسبانيا الأقرب للتتويج بلقب كأس العالم 2026

بالصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد