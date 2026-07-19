تعليق قوي من مبابي بعد الخسارة الكبيرة أمام إنجلترا

يرى كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، أن لاعبي الفريق لم يحترموا قميص "الديوك" في الشوط الأول، بعد التأخر بنتيجة 0-4 أما منتخب إنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية، مؤكدًا إنه كان يفضل التواجد في المباراة النهائية بدلا من تحقيق انجازات فردية.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد (22 هدفا)، بعدما سجل هدفين في خسارة فرنسا أمام إنجلترا بنتيجة 4-6 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، ويأتي ميسي، الذي سيخوض المباراة النهائية مساء اليوم، وصيفا له برصيد (21 هدفا).

وقال مبابي عقب المباراة: "لا أعرف ما الذي حدث، لقد شاهدنا شوطين مختلفين تماما، في الشوط الأول لم نحترم هذا القميص، ولا أفهم ذلك،".

وأضاف: "ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بما حدث، في الشوط الثاني لعبنا بمستوى عالٍ وأظهرنا شخصية أكبر، لقد فزنا بالشوط الثاني، لكننا لم نفز بالمباراة، كنت أتمنى أن نفعل ذلك من أجل المدرب ديشامب".

وأتم: "كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي لكأس العالم وأن ألعب مباراة النهائي، ميسي سيسجل، فهو أمر اعتاد عليه دائما".

رحيل ديشامب

وكانت مباراة اليوم هي الأخيرة للمدرب ديدييه ديشامب مع منتخب فرنسا، بعد 14 عاما من قيادة "الديوك"، في فترة شهدت تتويجهم بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.