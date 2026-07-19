حسابات الحذاء الذهبي.. ماذا يحتاج ميسي لخطف الجائزة من مبابي في نهائي كأس العالم؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، إلى نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، لكن الصراع لن يقتصر على التتويج باللقب العالمي، بل سيمتد أيضًا إلى المنافسة الفردية على جائزة الحذاء الذهبي، التي باتت تدور بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وعزز مبابي صدارته لترتيب هدافي البطولة بعدما سجل هدفين في فوز فرنسا على إنجلترا بنتيجة 6-4، في مباراة تحديد المركز الثالث، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، بينما يدخل ميسي المباراة النهائية وفي جعبته 8 أهداف، ليبقى أمامه فرصة أخيرة لقلب الموازين.

حسم جائزة الحذاء الذهبي

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حسم جائزة الحذاء الذهبي وفقًا لعدد الأهداف أولًا، ثم عدد التمريرات الحاسمة في حال التساوي، قبل اللجوء إلى معيار أقل عدد من دقائق اللعب إذا استمر التعادل.

ويمتلك كل من ميسي ومبابي 4 تمريرات حاسمة حتى الآن، ما يعني أن تسجيل قائد الأرجنتين هدفين فقط سيمنحه 10 أهداف، ليتساوى مع النجم الفرنسي في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، إلا أن الأفضلية ستذهب إلى مبابي بسبب عدد دقائق اللعب.

كيليان مبابي

وخاض مبابي 698 دقيقة قبل نهاية مشواره في البطولة، بينما لعب ميسي 618 دقيقة قبل النهائي، ومع مشاركته في المباراة الختامية سيصل إلى 708 دقائق على الأقل إذا انتهت المواجهة في وقتها الأصلي، أو 738 دقيقة إذا امتدت إلى الأشواط الإضافية، وهو ما يمنح المهاجم الفرنسي أفضلية معيار الدقائق.

وبناءً على ذلك، يحتاج ميسي إلى تسجيل ثلاثة أهداف في النهائي لحسم الحذاء الذهبي دون الدخول في أي حسابات أخرى، أو تسجيل هدفين مع صناعة هدف إضافي، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة، متفوقًا على مبابي في معيار الصناعة.

ولا تتوقف المنافسة عند لقب هداف النسخة الحالية، إذ يمتد الصراع إلى قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما رفع مبابي رصيده إلى 22 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، متجاوزًا ميسي الذي يملك 21 هدفًا.

استعادة الصدارة

وسيكون أمام قائد الأرجنتين فرصة لاستعادة الصدارة التاريخية، إذ إن تسجيل هدفين في النهائي سيرفع رصيده إلى 23 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بين اللاعبين أصحاب المشاركات الحالية، ويضيف إنجازًا فرديًا جديدًا إلى مسيرته.

كما يسعى ميسي لتحقيق إنجاز غاب عنه طوال مسيرته، إذ لم يسبق له الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم، رغم مشاركته في ست نسخ من البطولة.

وكان قائد الأرجنتين قريبًا من التتويج بالجائزة في مونديال 2022، بعدما سجل 7 أهداف وقاد منتخب بلاده إلى اللقب، لكنه اكتفى بالمركز الثاني خلف مبابي الذي حصد الحذاء الذهبي برصيد 8 أهداف، فيما نال ميسي جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

وبات نهائي كأس العالم 2026 فرصة استثنائية أمام ميسي، ليس فقط للدفاع عن لقب الأرجنتين، وإنما أيضًا لكتابة فصل جديد في سجله التاريخي، عبر الجمع بين التتويج بالمونديال، والحذاء الذهبي، واستعادة صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.